На «Бессмертном полку» в Берлине запретили российские и украинские флаги

На акцию «Бессмертный полк» в Берлине запретили приносить российские и украинские флаги

В Берлине запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, в том числе российские и украинские. Об этом сообщают организаторы шествия в группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что немецкая полиция запретила также все виды военной формы и ее элементы, символы V и Z и георгиевскую ленту в любом виде. «Также полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия», — говорится в сообщении. Разрешено нести с собой портреты участников Великой Отечественной войны и цветы.

Организаторы добавили, что акция начнется 9 мая в 11:30 по местному времени у Бранденбургских ворот, колонна проследует к мемориалу советским воинам в Тиргартене. Полиция будет сопровождать шествие.

«”Бессмертный полк” должен остаться примером чистоты и достоинства, а это зависит от каждого из нас: не реагируем и не провоцируем», — подчеркнули организаторы.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая с условием запрета демонстрации любых военных символов.