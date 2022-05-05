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Полиция Берлина одобрила проведение «Бессмертного полка»

Полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая при одном условии

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая при соблюдении одного условия: демонстрация любых военных символов, в том числе «V» и «Z», будет запрещена. Об этом заявила координатор проекта Яна Заугарова, цитату приводит РИА Новости.

Акция начнется с построения полка у Бранденбургских ворот в 11.00 по местному времени (12.00 мск). Участники шествия пройдут по улице 17 июня до мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен.

Полиция также запретит демонстрацию георгиевской ленты в любом виде, любых флагов и знамен, военной формы и ее элементов. Исполнение военных маршей в качестве музыкального сопровождения также не допустят. Несоблюдение требований будет расценено как провокация и повлечет задержание полицией.

Организаторы акции в России в этом году решили провести ее в виде традиционного шествия по центральным улицах российских городов, которое пройдет 9 мая. Шествие в США проводить запретили.

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Виктория Кондратьева
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