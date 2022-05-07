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Посол Украины назвал пощечиной Киеву запрет украинского флага в Берлине 9 мая

Посол Украины Мельник счел «пощечиной Киеву» запрет Берлина на украинский флаг 9 мая

Фото: Karollyne Hubert / Unsplash

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал пощечиной Украине и ее гражданам решение полиции Берлина запретить демонстрировать украинский флаг 9 мая. Об этом он заявил в интервью RDN, передает РИА Новости.

По его словам, Киев был шокирован таким решением Берлина. Мельник счел политическим, а сам запрет ношения флага — бестактным. После интервью посол обратился к властям немецкой столицы в Twitter с просьбой отменить ограничение.

Ранее стало известно, что в Берлине запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, в том числе российские и украинские. Под запрет также попали все виды военной формы и ее элементы, символы V и Z и георгиевская лента в любом виде.

Акция начнется у Бранденбургских ворот в 11:30 по местному времени 9 мая. Колонна проследует к мемориалу советским воинам в Тиргартене.

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Алевтина Запольская
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