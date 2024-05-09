Лукашенко похвалил парад Победы в Москве

Лукашенко о параде Победы: никто не умеет организовывать так, как Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился впечатлениями после посещения парада Победы на Красной площади в Москве. Его слова приводит БелТА.

«Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — похвалил мероприятие белорусский лидер.

По словам Лукашенко, все было умно, тонко и продуманно.

Ранее Лукашенко заявил, что победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами России и Белоруссии.

8 мая президент прибыл в Россию с рабочим визитом, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посетить парад Победы 9 мая.