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20:11, 9 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко похвалил парад Победы в Москве

Лукашенко о параде Победы: никто не умеет организовывать так, как Россия
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился впечатлениями после посещения парада Победы на Красной площади в Москве. Его слова приводит БелТА.

«Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — похвалил мероприятие белорусский лидер.

По словам Лукашенко, все было умно, тонко и продуманно.

Ранее Лукашенко заявил, что победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами России и Белоруссии.

8 мая президент прибыл в Россию с рабочим визитом, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посетить парад Победы 9 мая.

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      Варвара Кошечкина
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