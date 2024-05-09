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09:40, 9 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лукашенко: победа в Великой Отечественной связала народы России и Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину. Текст публикует пресс-служба белорусского президента.

Также Лукашенко отметил, что подвиг миллионов советских людей, «выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы» навсегда вошли в героическую летопись двух государств.

8 мая президент Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посетить парад Победы 9 мая.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что союз Минска и Москвы вызывает зависть у Запада. «Наш союз сам по себе действительно уникален. Он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества», — сказал он. При этом, как отметил дипломат, некоторые открыто утверждают, что хотели бы «вбить клин» в отношения двух государств.

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      Алина Гончарова
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