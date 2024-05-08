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03:47, 8 мая 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии уличил Запад в зависти к отношениям Минска и Москвы

Алейник: Запад хочет вбить клин в отношения России и Белоруссии

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что союз Минска и Москвы вызывает зависть у Запада. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Наш союз сам по себе действительно уникален. Он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества. Он многофункционален, затрагивает практически все отрасли экономики, гуманитарные сферы», — отметил глава белорусского МИД.

Как указал Алейник, некоторые открыто утверждают, что хотели бы «вбить клин» в отношения двух государств. «Об этом наглядно свидетельствуют публичные заявления многих политиков», — высказался он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным совместную координацию и применение войск с использованием ядерных спецбоеприпасов. Кроме того, он сообщил, что на встрече они с Путиным примут некое «окончательное решение».

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      Маргарита Пименова
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