Стало известно о последствиях глобального потепления для России

Глобальное потепление приведет к таким последствиям, как таяние вечной мерзлоты и размягчение грунта в северных регионах России. Об этом рассказал директор Высшей инженерной школы Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) в Архангельской области Сергей Аксенов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, пострадать может, в частности, поселок Амдерма в Ненецком автономном округе. «Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега, и строения, расположенные на кромке, постепенно, сползают в море», — пояснил он.

Аксенов также отметил, что в северных регионах европейской части России мерзлого грунта не так много, поэтому в Сибири складывается другая ситуация. На этих территориях таяние грунта может спровоцировать снижение его несущей способности и привести к угрозе обрушения.

Ранее эксперты из Стокгольмского университета рассказали, что из-за глобального потепления жаркая погода в Сибири может стоять все чаще и чаще, что может привести к негативным последствиям для региона как с экономической точки зрения, так и с экологической. Так, в июле из-за жаркой погоды высок риск лесных пожаров. По словам доцента института физической географии Стокгольмского университета Густава Хугелиуса, если погода в ближайшее время не изменится, то можно ожидать лесных пожаров в этом сезоне. Однако, если июль и август будут дождливым, то вероятность несколько снижается.

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