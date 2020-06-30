В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд

Международная группа ученых выяснила, что Южный полюс Земли за последние 30 лет прогрелся в три раза быстрее, чем вся остальная планета. О температурном рекорде, зафиксированном в Антарктиде, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Известно, что температура Антарктиды широко варьируется в зависимости от времени года и региона, поэтому в течение многих лет считалось, что континент менее всего подвержен климатическим изменениям из-за глобального потепления. Однако данные метеостанций, собранные за 60 лет, и результаты компьютерного моделирования показали, что это не так.

Причиной потепления стало повышение температуры воды в западной части Тихого океана, что в течение десятилетий снижало атмосферное давление над морем Уэдделла в атлантической части Южного океана, у берегов Западной Антарктиды. Это, в свою очередь, усилило поток теплого воздуха непосредственно над Южным полюсом — с 1989 года он нагрелся более чем на 1,83 градуса Цельсия.

Хотя было известно, что температура в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове в XX веке повышалась, на Южном полюсе холодало, и ученые думали, что эта часть суши невосприимчива к глобальному потеплению. Однако в настоящее время он прогревается со скоростью около 0,6 градуса Цельсия в течение десятилетия по сравнению с 0,2 градуса Цельсия для всей остальной планеты. Отчасти это может быть связано с естественным циклом, называемым междекадным тихоокеанским колебанием, длящимся примерно 15-30 лет. Однако темпы потепления превышают вклад этого цикла, и ученые считают, что причиной все же является человеческая деятельность.

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