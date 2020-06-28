Ученый назвал причины возможного разрушения городов в Сибири

Шведский климатолог Юхан Киленшерна рассказал, как последствия изменения климата отразятся на городах Сибири. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.

По мнению ученого, потепление в России, особенно заметное в Сибири, приведет к лесным пожарам и обширному таянию вечной мерзлоты. Последствия второй угрозы проявятся не сразу, поскольку температура повышается постепенно, однако это создает реальную угрозу разрушения населенных пунктов и дамб из-за нестабильности грунта.

Ранее сообщалось, что эксперты из Стокгольмского университета предрекли Сибири в этом сезоне лесные пожары, если погода в ближайшее время не изменится. Немного снизить их вероятность могут дождливые июль и август.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!