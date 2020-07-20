Раскрыта истинная причина катастрофической жары в Сибири

Ведущие ученые-климатологи заявили, что нынешняя жара в Сибири, когда столбики термометров достигали рекордных 38 градусов Цельсия, невозможна, если не учитывать влияние антропогенного изменения климата. Об истинной причине катастрофической тепловой волны сообщает издание Science Alert.

Исследователи установили, что рекордно высокие температуры были на два градуса выше, чем при гипотетическом отсутствии выбросов парниковых газов в течение десятилетий. При этом значения столбиков термометров поднялись на пять градусов выше средних показателей в период с января по июнь. Температура в городе Верхоянск (Якутия) была зафиксирована на уровне 38 градусов Цельсия, что превосходит предыдущие рекорды.

Связь экстремальной жары и антропогенного влияние человека на биосферу была получена с помощью методов атрибуции климатических изменений, предназначенных для установления причин глобального потепления. Ученые смоделировали современный климат, который примерно на один градус теплее климата в доиндустриальную эпоху, и сравнили его с моделью, генерирующей температуры в Сибири без влияния человека, то есть без учета дополнительного градуса.

Оказалось, что жара, наблюдаемая сейчас, не должна происходить чаще одного раза в 80 тысяч лет. Однако влияние человека повысило вероятность этого события как минимум в 600 раз.

Ученые считают, что экстремальная жара стала причиной лесных пожаров, охвативших 1,15 миллиона гектаров и выпустивших дополнительные миллионы тонн углекислого газа в атмосферу. Также усилилось таяние вечной мерзлоты, что способствовало разгерметизации нефтяного резервуара и катастрофическому разливу топлива в Норильске в мае.