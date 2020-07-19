Названо негативное последствие жары для здоровья

Продолжительная жара может негативно сказаться на качестве сна. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Она пояснила, что высокая температура воздуха мешает погрузиться в глубокий сон. Оптимальной для сна температурой российские ученые считают 21-23 градуса.

Чтобы лучше заснуть в жару, сомнолог порекомендовала ложиться в проветренном и прохладном помещении, закрывать окна днем и открывать вечером. Также стоит отказаться от одеял и укрываться простынями.

Ранее врачи раскрыли главную опасность жары для здоровья: в первую очередь такая погода несет риск для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями людей. Кроме того, жара оказывает дополнительную нагрузку на дыхательные органы.