Объяснена опасность употребления алкоголя в жару

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил опасность употребления алкоголя в жару в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, при высокой температуре воздуха опьянение наступает очень быстро даже от малых доз алкоголя. Также спиртные напитки повышают риск получить травму. «Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы», — отметил Казанцев.

Нарколог порекомендовал отказаться от алкоголя в жаркую погоду либо выбирать негазированные слабоалкогольные напитки. При этом их следует развести льдом или прохладной водой. При употреблении спиртных напитков желательно находиться под крышей или тентом.

Ранее ВОЗ сообщила о связи употребления алкоголя и различных онкологических заболеваний, включая рак кишечника, молочной железы, пищевода, гортани, печени, горла и ротовой полости. Основным канцерогеном в спиртных напитках является этанол, который повреждает клетки и увеличивает риск их злокачественного перерождения. Он также усиливает клеточную пролиферацию у женщин, повышая риск развития рака молочной железы. Сочетание алкоголя и курения табака еще сильнее увеличивает вероятность формирования злокачественных новообразований.

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