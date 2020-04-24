Раскрыт новый вред алкоголя для беременных

Британские медики описали новый вред приема алкоголя беременными женщинами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, сообщает MedicalXpress.

Оценка влияния алкоголя на беременность проводилась на основе полученных данных от 14 541 женщины. Также ученые изучили медицинские карты их детей, чтобы выяснить, обращались ли они за психологической помощью. Выяснилось, что из всей группы 4191 мать выпивала в период с 18-й по 32-ю недели беременности. Специалисты подсчитали, что вероятность диагностирования депрессии у их детей в совершеннолетнем возрасте увеличивается на 17 процентов по сравнению с подростками, чьи матери оказались непьющими.

Так же в рамках исследования ученые изучили, выпивали ли партнеры беременных женщин. Однако по окончанию работы специалисты не смогли назвать прямых доказательств того, что негативное влияние на плод могло оказываться кем-то, кроме самой матери. При этом в выводе говорится, что алкогольная зависимость отца ребенка может повлиять на него косвенно.

«Мы должны осторожно интерпретировать полученные выводы, учитывая традиционные взгляды на употребление алкоголя в обществе», — заявила ведущий автор исследования и научный сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Кейси Иси (Kayleigh Easey). По словам медика, ждущая ребенка семья должна контролировать свои вредные привычки ради здоровья ребенка.

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