Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для беременных

Коронавирус может представлять опасность для всех и в особенности для беременных. Об этом радиостанции Sputnik сообщила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Она указала на опыт предыдущих эпидемий вируса SARS, свиного и птичьего гриппа, который показал, что беременные переносят заболевание тяжелее остальных. Существует вероятность заражения плода и прерывания беременности на поздних сроках. «Трудно сказать, насколько ребенок может быть жизнеспособен. Плод может не пережить заболевания матери», —

сказала врач.

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Ерофеева предупредила, что сейчас ожидающим ребенка женщинам стоит проявлять особую осторожность и обязательно соблюдать самоизоляцию. Она рекомендовала полностью отказаться от прогулок на улице и больше ходить по квартире. «Нужно взять в руки шагомер или смартфон и считать шаги. Десять тысяч шагов в день по квартире очень легко пройти», — пояснила гинеколог, добавив, что физической активностью может стать уборка.

Психологическое состояние помогут поддерживать чтение «приятной» литературы и общение с близкими, отказ от концентрации на негативных новостях.

Ранее в ООН предостерегли об угрозе для жизни сотен тысяч детей из-за коронавирусной инфекции. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш уточнил, что снижение доходов населения сказывается на питании и здоровье беременных и кормящих женщин, а также малолетних. Еще одна проблема — приостановка вакцинации против кори и полиомиелита в некоторых странах.

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