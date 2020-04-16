В России умерла беременная 27-летняя женщина с коронавирусом

В Махачкале умерла беременная 27-летняя жительница Дагестана, зараженная коронавирусом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова, передает ТАСС в четверг, 16 апреля.
По словам представительницы республиканского Минздрава, женщину на 17-й неделе беременности госпитализировали в тяжелом состоянии из города Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. «У девушки диагностировали COVID-19 и двухстороннюю пневмонию», — добавила собеседница агентства.
Всего в Дагестане заразились коронавирусом 154 человека; 9 человек выздоровели, 6 пациентов с коронавирусом умерли. В России, по последним данным, зафиксировано в общей сложности 27 938 случаев заражения коронавирусом.
Ранее стало известно, что при коронавирусе у беременных увеличивается риск летального исхода. Риск перинатальных осложнений связан как с возможным воздействием инфекции, так и с действием лекарственных препаратов, говорится в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса. В связи с этим может рассматриваться возможность прерывания беременности и кесарева сечения, но только после выздоровления.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения