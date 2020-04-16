В России умерла беременная 27-летняя женщина с коронавирусом

В Махачкале умерла беременная 27-летняя жительница Дагестана, зараженная коронавирусом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова, передает ТАСС в четверг, 16 апреля.

По словам представительницы республиканского Минздрава, женщину на 17-й неделе беременности госпитализировали в тяжелом состоянии из города Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. «У девушки диагностировали COVID-19 и двухстороннюю пневмонию», — добавила собеседница агентства.

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Всего в Дагестане заразились коронавирусом 154 человека; 9 человек выздоровели, 6 пациентов с коронавирусом умерли. В России, по последним данным, зафиксировано в общей сложности 27 938 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что при коронавирусе у беременных увеличивается риск летального исхода. Риск перинатальных осложнений связан как с возможным воздействием инфекции, так и с действием лекарственных препаратов, говорится в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса. В связи с этим может рассматриваться возможность прерывания беременности и кесарева сечения, но только после выздоровления.

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