Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

При коронавирусе у беременных увеличивается риск летального исхода. О смертельной угрозе для них говорится в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса, опубликованных на сайте ведомства.
Риск перинатальных осложнений связан как с возможным воздействием инфекции, так и с действием лекарственных препаратов. В этой связи может рассматриваться возможность прерывания беременности и кесарева сечения, но только после выздоровления.
«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений: утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода,
послеродовые гнойно-септические осложнения», — говорится в тексте рекомендаций.
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России составило 1036, большинство из них — 703 — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения