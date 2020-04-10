Российская медсестра вернулась из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 пациента

В Ульяновской области медсестра Карсунской районной больницы вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вышла на работу и заразила 34 пациента. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.
В министерстве уточнили, что медсестра вернулась из ОАЭ 10 марта, у нее не было признаков ОРВИ. Она не сообщила начальству, что была за границей, и 13 марта вышла на работу. 30 марта, после появления первых симптомов ОРВИ, она сдала первичный тест на коронавирус, он оказался положительным, пишет РИА Новости. 2 апреля медсестру госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии, 9 апреля ее выписали, так как вторичный тест на коронавирус оказался отрицательным.
1 апреля в Эжвинской больнице в Коми ввели 14-дневный карантин, потому что в учреждении выявили 55 случаев заражения коронавирусом. В этом заподозрили врача больницы — по данным местных СМИ, в конце февраля его дети вернулись из поездки в Европу, однако официально это не подтверждено. 9 апреля стало известно, что 8 пациентов находятся в реанимации, у еще 58 пациентов выявили заболевание легкой и средней тяжести.
На 10 апреля в Ульяновской области зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом, два пациента выздоровели. Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. В Москве впервые за сутки зарегистрировано 1124 новых случая заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения