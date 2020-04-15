В Москве почти половина зараженных коронавирусом оказались молодыми

В Москве почти половина (48 процентов) новых зараженных коронавирусом оказались молодыми — их возраст меньше 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и профилактике ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

По данным штаба, 43 процента заразившихся — это люди от 18 до 45 лет. Возраст 37 процентов зараженных — от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 80 лет, 4 процента — старше 80 лет. Дети составляют 5 процентов от недавно зараженных. Таким образом, 48 процентов новых пациентов с коронавирусом — это люди до 45 лет.

Всего в Москве насчитывается 14 776 заболевших коронавирусом.

Как сообщалось ранее в среду, 15 апреля, всего за последние сутки в Москве было выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число умерших россиян с коронавирусом составляет 198, за последние сутки зафиксировано 28 летальных исходов.

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