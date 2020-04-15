В Москве почти половина зараженных коронавирусом оказались молодыми

В Москве почти половина (48 процентов) новых зараженных коронавирусом оказались молодыми — их возраст меньше 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и профилактике ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.
По данным штаба, 43 процента заразившихся — это люди от 18 до 45 лет. Возраст 37 процентов зараженных — от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 80 лет, 4 процента — старше 80 лет. Дети составляют 5 процентов от недавно зараженных. Таким образом, 48 процентов новых пациентов с коронавирусом — это люди до 45 лет.
Всего в Москве насчитывается 14 776 заболевших коронавирусом.
Как сообщалось ранее в среду, 15 апреля, всего за последние сутки в Москве было выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом.
Общее число умерших россиян с коронавирусом составляет 198, за последние сутки зафиксировано 28 летальных исходов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения