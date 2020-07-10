Российский врач раскрыл правила закаливания холодной водой

При закаливании холодной водой рекомендуется снижать температуру постепенно и обливаться сначала маленьким дозами. Такие правила закаливания раскрыл врач-физиолог, президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Принцип постепенности — это основное [при закаливании]. В принципе, если человек молод и здоров, то ему холодная вода не страшна. Каждый должен здраво оценивать состояние своего здоровья», — отметил Гальперин. По его словам, людям с хроническим заболеваниями, а также тем, кто перенес какое-нибудь острое заболевание или инфекцию, следует быть осторожнее с холодной водой.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева посоветовала не принимать холодный душ из-за опасности высокой вирусной нагрузки. «Обычно после первой жары люди простывают, потому что сидят под кондиционерами и вентиляторами», — сказала Алексеева, добавив, что таким образом легко заработать себе радикулит и невралгии.

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