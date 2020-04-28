Белых медведей на Чукотке посчитали с помощью квадрокоптеров

Медведей на острове Врангеля на Чукотке посчитали при помощи квадрокоптеров. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Остров Врангеля», передает ТАСС.

Как рассказали в заповеднике, при традиционном учете найти берлогу можно только по входному отверстию. Благодаря квадрокоптеру с тепловизором в камеру попадает тепловой ореол, который затем регистрируется и детально изучается камерой высокого разрешения, уточнили в «Острове Врангеля».

Материалы по теме «Если он бросится на тебя — шансов нет» Вокруг российского села бродят голодные медведи. Как защитить людей от хищников?

В заповеднике уточнили, что медведи реагировали на квадрокоптеры спокойно, так как не нарушалась их условная зона комфорта.

В «Острове Врангеля» уточнили, что квадрокоптеры в конце 2019 года предоставил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. Фонд предоставил четыре профессиональных устройства, на два из них установлены камеры с тепловизором.

Ранее сообщалось, что Минприроды России запустило исследовательскую программу до 2024 года. В ее рамках ученые посчитают белых медведей в российской Арктике. Ученые будут исследовать Чукотско-Аляскинскую, Лаптевскую и Карско-Баренцевоморскую популяции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!