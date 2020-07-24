Белым медведям в Арктике предсказали вымирание через 20 лет

Популяция белых медведей в Арктике может исчезнуть уже через 20 лет. Такое предсказание в интервью НСН сделал телеведущий и зоолог Николай Дроздов.

По его словам, из-за нехватки еды в регионе складывается тяжелая ситуация. Самцы не едят с осени и не уходят в спячку. Самки в это время дают потомство, которое необходимо кормить. На репродуктивность также негативно влияет активное таяние льда весной. Ледяной покров отодвигается настолько, что медведю приходится вплавь добираться до медведицы и преодолевать по ледяной воде несколько километров.

«Это антропогенные нарушения, которые поставили под угрозу существование субпопуляции. Людям пора повернуться к природе лицом», — добавил Дроздов.

Ранее в журнале Nature Climate Change были опубликованы результаты исследования ученых из Канады и США, которые проанализировали обстоятельства жизни белых медведей в Арктике и на основе этого предсказали их полное вымирание к 2100 году. По подсчетам авторов работы, через 80 лет исчезнут 12 из 13 исследованных популяций животных из-за таяния морских льдов и нехватки еды. При этом рождение медвежат станет невозможным во всей Арктике. Исключением могут стать только острова Королевы Елизаветы.