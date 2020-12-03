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Российский вирусолог объяснил ошибки ПЦР-тестов на коронавирус

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ошибки ПЦР-тестов на коронавирус возникают из-за неправильного забора материала и в результате несоблюдения всех норм при его доставке в лабораторию, объяснил вирусолог профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Правильный результат зависит не от качества самого теста, а от способа забора образцов и доставки в лаборатории. Если все сделано правильно, то тест должен быть адекватным», — сказал Аграновский, призвав избежать технических сбоев при проведении процедуры анализа.

Кроме того, он отметил, что ложноотрицательные тесты так же плохи, как и ложноположительные. «По-видимому, не во всех случаях при массовом заборе образцов протокол соблюдается. Поэтому есть случаи, их достаточное количество, когда вирус не выявляется, а на самом деле он есть», — добавил Аграновский.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что сдавать тест на коронавирус лучше всего через несколько часов после еды или питья. Кроме того, количество вируса в мазке может снизить прием алкоголя или применение очищающих средств для полости рта — особенно это касается зубной пасты с антисептическим эффектом.

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