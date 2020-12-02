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Депутат Госдумы пожаловался на нехватку лекарств от COVID-19 и попал в больницу

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Федот Тумусов
Федот Тумусов
Фото: @fedot_tumusov

Заразившийся коронавирусом член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов попал в больницу с 50-процентным поражением легких. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смски. Госпитализирован. Лечусь. До связи!» — написал депутат.

26 ноября Тумусов рассказал в своем блоге, что после положительного теста на коронавирус ему пришлось долго ждать врача на дом. На второй день медик доехал до него и выписал лекарства. На вопрос, почему препараты сразу не выдаются больным, медработник ответил, что они закончились, в том числе в аптеках. В Москве нужные медикаменты есть только в больницах. После этого сообщения столичный департамент здравоохранения начал проверку.

1 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о дефиците противовирусных лекарств для пациентов с COVID-19 в России. Власти рассматривают возможность наладить поставки из-за рубежа.

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