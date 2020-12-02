Депутат Госдумы пожаловался на нехватку лекарств от COVID-19 и попал в больницу

Заразившийся коронавирусом член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов попал в больницу с 50-процентным поражением легких. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смски. Госпитализирован. Лечусь. До связи!» — написал депутат.

26 ноября Тумусов рассказал в своем блоге, что после положительного теста на коронавирус ему пришлось долго ждать врача на дом. На второй день медик доехал до него и выписал лекарства. На вопрос, почему препараты сразу не выдаются больным, медработник ответил, что они закончились, в том числе в аптеках. В Москве нужные медикаменты есть только в больницах. После этого сообщения столичный департамент здравоохранения начал проверку.

1 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о дефиците противовирусных лекарств для пациентов с COVID-19 в России. Власти рассматривают возможность наладить поставки из-за рубежа.