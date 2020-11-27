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Депутат Госдумы заразился коронавирусом и не смог найти лекарств

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Фото: страница Федота Тумусова на Facebook

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после того, как член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, который заразился коронавирусной инфекцией, заявил, что врач смог прийти к нему только на второй день после вызова и не выдал лекарств, несмотря на то, что в аптеке нужного препарата также не нашлось. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, пришедший по вызову врач, рассказал ему, что все лекарства раскупили столичные больницы.

«У пациента были оперативно запрошены данные о поликлинике, в которую он обращался», — сообщили в Депздраве, заверив, что сейчас в Москве имеется трехмесячный запас препаратов.

По поводу визита врача на следующий день после вызова в Депздраве пояснили, что такая практика применяется из-за сильно возросшей нагрузки на медицинских работников.

«В 95 процентов случаев врач выходит к пациенту в тот же или на следующий день. К некоторым пациентам, если того позволяет состояние, врачи приходят спустя несколько дней», — пояснили в ведомстве.

Ранее в ноябре сообщалось, что коронавирусом заразился депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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