Участвовавший в испытании вакцины от коронавируса депутат объяснил заражение

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» и заболевший COVID-19, объяснил «Комсомольской правде» причину заражения.

По словам политика, в его случае прививка даже не успела сработать. Так, иммунитет после введения вакцины должен был выработаться спустя три недели после второго укола, однако депутат заболел раньше.

При этом первая и вторая прививки ставятся добровольцам с разницей в 21 день, подчеркнул Гартунг. «Иммунитет должен сформироваться спустя 42 дня. У меня прошло 33 дня! Я как раз попал в промежуток, когда вторая прививка уже была сделана, но вакцина еще не работала», — пояснил политик.

Он также предположил, что в рамках эксперимента ему могли ввести плацебо. Гартунг признался, что еще летом поставил прививку от пневмококка, и тогда организм дал реакцию на вакцину. Однако после «Спутник V» он ничего не почувствовал.

Гартунг выразил мнение, что раньше срока раскрывать результаты испытаний вакцины нельзя, поскольку к препарату будет подорвано доверие.

Ранее создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» задумались о возможности раскрыть детали исследования на добровольцах в середине ноября. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что это связано со случаями заражения коронавирусом среди добровольцев. В частности, планируется открыть данные получателей плацебо.

Первая российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в августе. Вакциной «Спутник V» уже привились министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Массовую вакцинацию россиян планируется начать в ближайшие три месяца.