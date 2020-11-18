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Виталий Милонов заразился коронавирусом

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Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил РИА Новости.

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