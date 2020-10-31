Милонов возмутился костюмами коронавируса на Хэллоуин

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов возмутился тем, что россияне надевают костюмы коронавируса на Хэллоуин. Свою позицию он рассказал РИА Новости.

По его мнению, этот праздник — прославление темных сил, колдовства и смерти. Кроме того, он не понимает: как можно «играться с такими серьезными вещами, как культ зла». «Что предлагают организаторы этого праздника в текущем году? Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада», — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что будет обращаться во все органы, чтобы не допустить «посевной семян зла на нашей земле».

Милонов отметил, что в жизни и так много зла помимо Хэллоуина. «Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, — 7 ноября [день Октябрьской революции]. Два Хэллоуина для России — перебор», — заключил он.

В октябре костюм коронавируса стал популярен среди россиян перед Хэллоуином. Ростовая кукла в виде вируса обойдется в 20 тысяч рублей, надувной костюм похожего на коронавирус микроба — в 2500 рублей. Также продаются тематические многоразовые маски, например, с клыками графа Дракулы. До этого иностранные онлайн-магазины представили наряды для Хеллоуина, вдохновленные средствами защиты от коронавируса: в виде антисептика, антибактериальных салфеток и рулона туалетной бумаги.

Ранее Милонов оценил возможность замены празднования Хэллоуина в России на День похоронщика. По его мнению, предложение праздновать День работника похоронной отрасли неэтично, поэтому в России его вводить не нужно. «Похороны ассоциируются с печалью, с состраданием. А похоронщики ассоциируются с преступной группой людей, которые на этом зарабатывают», — объяснил он.