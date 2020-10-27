Милонова и Поклонскую не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест

Депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание из-за отказа сдавать анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Возникли сложности с некоторыми депутатами, в частности, депутаты Милонов и Поклонская не восприняли требование об обязательном тестировании», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на фоне пандемии в нижней палате российского парламента введен ряд правил и ограничений: депутатов и сотрудников аппарата перед пленарными заседаниями обязали проверяться на COVID-19, число работающих на Охотном ряду сократили. Кроме того, было принято решение закрыть точки питания.

26 октября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что к настоящему моменту коронавирусной инфекцией переболел или болеет 91 депутат Госдумы. Он отметил, что 38 парламентариев находятся в больнице.