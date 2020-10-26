Володин рассказал Путину о десятках зараженных коронавирусом депутатов

Коронавирусной инфекцией переболел или болеет 91 депутат Госдумы, 38 из них находятся в больницах. О десятках заболевших COVID-19 парламентариев рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 26 октября.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — рассказал Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался, как организована медицинская помощь заболевшим.

«Владимир Владимирович, так же, как и по отношению ко всем гражданам, потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери — на больничной койке в Твери, прихватила в Москве — значит, в Москве», — пояснил он.

В завершение встречи Путин поблагодарил парламентариев за работу в непростое время, отметив важность ритмичной законотворческой работы. «Знаю, что она не прекращалась не только формально», — добавил он.

В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19.