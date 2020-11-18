Кремль прокомментировал решение владимирского губернатора лечиться в Москве

В Кремле не видят связи между госпитализацией губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частную клинику в Москве и ситуацией с коронавирусом в его регионе. Так лечение главы области в столице прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению Пескова, это — разные вопросы, «здесь вряд ли можно увязывать».

Ранее заразившийся коронавирусом Сипягин сообщил, что будет лечиться в частной клинике в Москве. Он объяснил, что не хочет занимать койку в инфекционных госпиталях региона, потому что там мало свободных мест, а состояние некоторых пациентов тяжелее, чем у него. Губернатор подчеркнул, что за пребывание в медучреждении заплатит собственными средствами. О положительном тесте Сипягина на коронавирус стало известно 13 ноября, за день до этого он ушел на самоизоляцию, рассказав о повышенной температуре. 17 ноября его госпитализировали.

За последние сутки во Владимирской области выявили 129 новых случаев коронавируса, 162 выздоровления и 0 летальных исходов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 11 672 заражения, 8 970 выздоровлений и 277 смертей.

В России за последние сутки выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Полностью выздоровели 25 179 человек, умерли 456 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1991 998 случаев коронавируса в 85 регионах, 34 387 летальных исходов и 1 501 083 выздоровления.