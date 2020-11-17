Зараженный коронавирусом губернатор решил лечиться в частной клинике Москвы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заразившийся коронавирусом, будет лечиться в частной клинике в Москве. Об этом он сообщил в Facebook.

Чиновник мотивировал свое решение тем, что не хочет занимать койку в инфекционных госпиталях региона, поскольку свободных мест в них немного, а некоторые пациенты находятся в гораздо более тяжелом состоянии, чем он. «Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь», — объяснил Сипягин.

Губернатор подчеркнул, что за пребывание в медучреждении он заплатит собственными средствами.

О положительном тесте владимирского губернатора на COVID–19 стало известно 13 ноября. За день до этого Сипягин пожаловался на высокую температуру и проинформировал, что ушел на самоизоляцию.

17 ноября его госпитализировали, а пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова сообщила, что врачи диагностировали у Сипягина пневмонию.