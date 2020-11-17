Губернатора Владимирской области госпитализировали

Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который ранее заразился коронавирусом, госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 ноября.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова сообщила, что врачи диагностировали у Сипягина пневмонию.

О положительном тесте владимирского губернатора на COVID–19 стало известно 13 ноября. За день до этого Сипягин пожаловался на высокую температуру и проинформировал, что ушел на самоизоляцию.

11 ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. Свое самочувствие он охарактеризовал как «в целом нормальное».

За последние сутки в России выявили 22 410 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране выявлено 1 971 013 инфицированных.