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Губернатора Владимирской области госпитализировали

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Фото: Владимир Чучадеев / РИА Новости

Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который ранее заразился коронавирусом, госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 ноября.

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Ранее во вторник пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова сообщила, что врачи диагностировали у Сипягина пневмонию.

О положительном тесте владимирского губернатора на COVID–19 стало известно 13 ноября. За день до этого Сипягин пожаловался на высокую температуру и проинформировал, что ушел на самоизоляцию.

11 ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. Свое самочувствие он охарактеризовал как «в целом нормальное».

За последние сутки в России выявили 22 410 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране выявлено 1 971 013 инфицированных.

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