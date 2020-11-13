Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал, что заразился коронавирусом. О положительном тесте на COVID-19 он сообщил в своем Instagram в пятницу, 13 ноября.

Глава региона предупредил, что в ближайшие дни будет работать удаленно.

Днем ранее Сипягин пожаловался на высокую температуру и проинформировал, что ушел на самоизоляцию.

11 ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. Свое самочувствие он охарактеризовал как «в целом нормальное».

4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что получил положительный тест на COVID–19.

С начала пандемии коронавирусная инфекция во Владимирской области подтвердилась у 11 041 человека. За весь период зарегистрировано 277 летальных исходов. В России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 21 983 в 85 регионах.