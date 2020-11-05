Омский губернатор объяснил лечение коронавируса в Москве

Губернатор Омской области, где скорые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест, Александр Бурков объяснил лечение коронавируса в Москве. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 5 ноября.

Политик заявил, что узнал о заражении коронавирусом во время рабочей поездки в Москву, поэтому не стал покидать столицу.

«Будучи в Москве, согласно решению Роспотребнадзора, я не мог покинуть эту территорию. Я провел три недели в Москве, в этих четырех стенах. Один, без ребенка и жены», — рассказал он.

Бурков отметил, что первая неделя была самая тяжелая, со второй он уже включился в работу в удаленном режиме.

Ранее в четверг Бурков назвал преступной халатностью инцидент со скорыми и анонсировал серию увольнений. По его словам, «причина ситуации со скорыми в системном сбое в Минздраве, во взаимодействии стационаров со скорыми».

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. После случившегося глава региона временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову.