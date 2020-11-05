Губернатор Омской области заявил об увольнениях из-за скандала со скорыми

Губернатор Омской области, где скорые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест, Александр Бурков заявил об увольнениях, которые могут затронуть главу местного Минздрава Ирину Солдатову. Об этом сообщает «Город55».

По словам Буркова, инцидент со скорыми — преступная халатность, поэтому о кадровых решениях не только в отношении главы регионального ведомства, но и других сотрудников Минздрава необходимо задуматься после проведения проверки. Он добавил, что «причина ситуации со скорыми в системном сбое в Минздраве, во взаимодействии стационаров со скорыми».

28 октября в Омске машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к региональному Минздраву из-за недостатка мест в больницах. Врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных россиян. В итоге пациентов госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2.

На фоне скандала губернатор временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову и дал на поиски виновных два дня.