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Милонов описал свое состояние после заражения коронавирусом

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Виталий Милонов
Виталий Милонов
Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов, заразивший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий заверил, что чувствует себя уже «совершенно нормально» и жалоб на здоровье у него нет. При этом он признался, что не делал компьютерную томографию (КТ), чтобы узнать о возможном поражении легких, так как не считает «необходимым занимать место на КТ, когда нет ни одышки, ничего».

«Вылечился ли, наверное, могу сказать окончательно завтра», — сказал Милонов, пояснив, что сдал еще один тест на коронавирус и ожидает его результат в понедельник, 30 ноября. «Я коронованный депутат», — заключил он.

Милонов заявил о заражении коронавирусом 18 ноября. По словам депутата, к тому моменту он находился на самоизоляции в течение пяти дней. За все время пандемии COVID-19 переболели или болеют 130 депутатов, 28 находятся в медучреждениях.

В конце октября Милонова и его коллегу Наталью Поклонскую не пустили на пленарное заседание из-за отказа сдавать анализ на коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что депутаты не восприняли требование об обязательном тестировании.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.

Предыстория: Виталий Милонов заразился коронавирусом
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