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Названы способы быстрее восстановиться после COVID-19

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Энерготерапевт, реабилитолог, психолог и массажист Дмитрий Сандул в беседе с радио Sputnik назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19.

По его словам, особое значение имеет состояние легких. «Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких», — отметил специалист. Он посоветовал выполнять физические упражнения, которые активизируют дыхание.

Сандул добавил, что ускорить реабилитацию организма после выздоровления также помогут занятия йогой и цигуном. «Йога будет благотворно влиять на восстановление нашей легочной системы и очищение ее от вирусной среды <...> Так же и цигун — китайская система оздоровления – будет способствовать нашему скорейшему возвращению в строй», — пояснил он.

Специалист также порекомендовал делать массаж биологически активных точек лица, который будет способствовать возвращению обоняния. Кроме того, в период реабилитации могут помочь баня и сауна, а также плавание.

Ранее генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти рассказал, что различные синдромы после выздоровления от COVID-19 испытывают порядка трети бывших пациентов. Он уточнил, что речь идет о слабости и психологических проблемах. «Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — отметил врач.

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