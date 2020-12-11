Российский врач оценил риск заразиться коронавирусом на морозе

Мороз сводит практически к нулю вероятность заражения коронавирусом на улице. Так риск оценил российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

По словам медика, вирус живет несколько секунд при погоде в минус 5-10 градусов. Инфекция не распространяется, потому что капельки слюны сразу замерзают.

Он добавил, что носить маски на улице вредно, потому что в них скапливается конденсат — он мешает дыханию и содержит микробы.

Ранее другие медики предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз — это защитное средство нужно лишь в местах большого скопления людей. Оно не согревает в мороз, а при дыхании и разговоре на внутренней стороне образуется влага. Влажную маску рекомендуется выкинуть и заменить на новую. Для того чтобы согреться, лучше использовать шарф и натянуть его повыше.

Кроме того, маска должна плотно прилегать к лицу, иначе могут возникнуть проблемы со зрением и синдром сухого глаза, изменения на поверхности роговицы или конъюнктивит. По словам главврача московской поликлиники №46 Дениса Серова, избежать этого поможет замена маски каждые два-три часа, а также ее плотное прилегание к лицу, потому что испарение слезной пленки происходит из-за циркуляции воздуха вверх-вниз.