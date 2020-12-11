Российский врач предупредил о неожиданном последствии ношения масок

Неплотно прилегающая к лицу медицинская маска может привести к проблемам со зрением, вызвав изменения на поверхности роговицы или конъюнктивит. О таком неожиданном последствии россиян предупредил главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов, передает агентство «Москва».

«Длительное использование маски может приводить к развитию синдрома сухого глаза. (...) Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы», — рассказал Серов.

По его словам, избежать таких последствий можно, если менять маску раз в два-три часа и следить за ее плотным прилеганием, поскольку именно постоянная циркуляция воздуха вверх и вниз приводит к испарению слезной пленки. «Если вы в одиночку прогуливаетесь по парку и поблизости нет других людей, то маска в таком случае становится неактуальной», — отметил Серов.

Ранее ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил эффективность использования шарфа вместо медицинской защитной маски. По его словам, маски являются эффективными для защиты от коронавируса только в случае правильного использования. Эксперт напомнил, что маска должна прилегать как можно плотнее к лицу и закрывать нос и рот.