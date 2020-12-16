Врач перечислил самые тяжелые последствия коронавируса

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» обсудил с врачом-инфекционистом Георгием Сапроновым самые тяжелые последствия коронавируса. Специалисты перечислили осложнения, которые могут быть связаны с постковидным синдромом. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Сапронова, коронавирус поражает не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт, печень, сердце и мозг. Агапкин добавил, что, по данным последних исследований, существует также синдром поствирусной астении: люди, переболевшие COVID-19, все равно чувствую слабость, утомляемость и раздражительность.

Говоря о влиянии коронавируса на легкие, Сапронов подчеркнул, что у части пациентов, перенесших COVID-19, скорее всего сформируется фиброз легких, который будет препятствовать полноценному газообмену. Доктор объяснил, что пациент сможет дышать, однако насыщаемость крови кислородом будет недостаточной.

Вторым основным задействованным поражением органом Сапронов назвал всю сердечно-сосудистую систему. Врач отметил, что тяжелыми осложнениями COVID-19 являются миокардит (воспаление сердца), а также нарушение проводимости сердечной мышцы, вызванное образованием тромбов.

Кроме того, коронавирус влияет на нервную систему, отметили специалисты. По словам Агапкина, среди людей, которые перенесли коронавирус весной, сейчас наблюдается «аномально высокий процент депрессий». Сапронов среди последствий COVID-19, связанных с работой мозга, также назвал нарушения обоняния, вкуса, настроения и памяти. «Быстрая утомляемость, невозможность сконцентрироваться, длительная усталость — это все обусловлено воздействием вируса на нервную систему», — заключил доктор.