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Малышева рассказала о лучшем способе сбить температуру при коронавирусе

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Елена Малышева
Елена Малышева
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о лучшем способе сбить температуру при коронавирусе. Об этом она заявила в эфире передачи «Жить здорово!», выпуск доступен на YouTube.

По ее словам, парацетамол подходит абсолютно всем и помогает понизить температуру тела. Врач подчеркнула, что препарат могут принимать даже беременные и кормящие матери, так как его безопасность «доказана с самым высоким критерием». При этом Малышева отметила, что аспирин может быть опасен для детей младше 12 лет. Телеведущая рассказала, что, если давать его для снижения температуры, он может вызвать судороги.

Ранее Малышева назвала самые полезные продукты для легких человека. В список суперпродуктов попали брокколи, скумбрия и куркума. В эфире программы «Жить здорово!» отметили, что брокколи содержит сульфорафан — соединение, которое обладает противоопухолевым эффектом.

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