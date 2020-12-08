Малышева призналась в пренебрежении правилами безопасности во время коронавируса

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева призналась, что во время первой вспышки коронавируса ее съемочная команда работала без медицинских масок. О пренебрежении правилами безопасности она рассказала изданию News.ru.

По словам врача, никто из ее телевизионной команды тяжело не заболел, несмотря на отсутствие масок, потому что у многих были антитела. «Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно», — добавила Малышева.

Телеведущая также пожаловалась на отсутствие новогоднего настроения. Малышева ожидает, что оно появится во время съемок праздничных выпусков передач для телеканала.

Ранее Малышева обнаружила и перечислила побочные эффекты самоизоляции. К ним она отнесла остановку массовой вакцинации детей, рост смертности от болезней сердца и проблемы с психикой.