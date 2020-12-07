Малышева обнаружила побочные эффекты самоизоляции

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Елена Малышева обнаружила и перечислила побочные эффекты самоизоляции. Запись эфира опубликована на YouTube.

Первым негативным последствием в программе назвали остановку массовой вакцинации детей. Малышева отметила, что в 2020 году 94 миллиона детей не смогли пройти стандартную вакцинацию. По мнению телеврача, это может привести к тому, что в мире начнутся вспышки инфекций, о которых человечество уже забыло.

Второй проблемой, к которой привела самоизоляция, Малышева назвала рост смертности от болезней сердца. По словам кардиолога и профессора Дмитрия Дуплякова, во всех странах, жители которых соблюдали карантин, количество умерших от таких заболеваний выросло. В программе подчеркнули, что на один миллион умерших от коронавируса приходится 17 миллионов умерших от инфарктов и инсультов.

«Поэтому мы сегодня всем, кто сидит дома, говорим только одно: вы должны понимать, что риск погибнуть от болезней сердца у вас в разы выше, чем риск погибнуть или вообще даже встретиться с коронавирусом», — добавила Малышева. Она посоветовала зрителям продолжать принимать назначенные врачом препараты, а также гулять и двигаться. При болях в сердце врач настоятельно порекомендовала вызывать скорую помощь.

Третьей проблемой Малышева назвала то, что у некоторых во время самоизоляции начинает страдать психика. Ее соведущий Дмитрий Шубин посоветовал таким людям обращаться за помощью к специалистам, если они понимают, что не могут справиться с собственными проблемами самостоятельно. По его мнению, терапевтическая беседа или препараты помогут им исправить ситуацию.

Ранее соведущий Малышевой доктор Андрей Продеус отмечал, что из-за самоизоляции многие люди набрали лишний вес. По словам специалиста, это увеличивает риск заболеваний, связанных с нарушением питания, в частности гастрита, холецистита, диабета второго типа и атеросклероза.