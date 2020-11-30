Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева раскрыла неожиданный факт об иммунитете к коронавирусу. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что в понимании этого вопроса произошли «сенсационные перемены». Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Малышевой, существует множество людей, у которых нет антител, но есть иммунитет к коронавирусу. «Долгое время не существовало тестов, которые позволяли бы сказать, есть иммунитет или нет иммунитета. И считалось, нет антител — смерть пришла. Теперь доказано, что это не так», — добавила ведущая.

Соведущий Малышевой Андрей Продеус отметил, что ученые научились определять так называемые Т-клетки, которые отвечают за иммунологическую память. Специалист назвал их «офицерами иммунной системы» и подчеркнул, что именно они «дают указания» производить антитела и убивать пораженные вирусом клетки.

Врачи подчеркнули, что, даже если в организме человека был коронавирус, но он не болел и не знает об этом, на Т-лимфоцитах появляются так называемые рецепторы. Если вирус снова появляется, Т-клетка дает команду другим клеткам вырабатывать антитела. «Если есть те клетки, с ключиками, с рецепторами, с особыми белками, от прежней встречи с коронавирусом, то этого достаточно, чтобы сказать, что у вас есть иммунитет», — заключила Малышева.

Телеврач также рассказала, что в генетическом центре «Генериум» во Владимирской области создали первый в России и второй в мире тест на клеточный иммунитет. Специалисты выделяют из крови Т-лимфоциты, добавляют к ним белки коронавируса и наблюдают за реакцией. Если человек уже встречался с вирусом, клетки начинают активно возбуждаться и выделять особые вещества — цитокины. В эфире программы уточнили, что в некоторых московских клиниках тест будет доступен в ближайшее время для исследовательских целей.

Ранее Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. По словам врача, для минимизации риска заражения SARS-CoV-2 необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.