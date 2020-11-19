Малышева назвала способную защитить от коронавируса специю

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что черный перец помогает человеку защититься от коронавируса. О пользе специи она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Коллега по программе, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что черный перец содержит пиперин. В эфире это вещество назвали способным блокировать действие частиц коронавируса, отвечающих за проникновение в организм человека.

«Он (пиперин — прим. «Ленты.ру») соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта "корона" погибает. "Корона" — это "крючки" для прикрепления к клетке. Если "корона" погибает, то погибает и сам вирус», — отзаметили Продеус и Малышева.

При этом Продеус подчеркнул, что больше всего пиперина содержится в белом перце — 7 микрограммов, затем идут черный (6,3) и красный (4,3). Малышева добавила, что благодаря капсаицину перец имеет и сильнейшие обезболивающие свойства.

Ранее Малышева рассказала, что аспирин борется с коронавирусом. По словам телеврача, об этом свидетельствуют данные последних американских исследований. В передаче рассказали, что пациенты, принимавшие небольшие дозы аспирина, имели лучшие результаты лечения коронавирусной инфекции.