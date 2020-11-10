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Малышева рассказала о борьбе аспирина с коронавирусом

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Елена Малышева
Елена Малышева
Кадр: Жить Здорово! / YouTube

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала о том, что аспирин борется с коронавирусом. Об этом, по словам телеврача, свидетельствуют данные последних исследований, проведенных в США. Выпуск опубликован на YouTube.

Кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили подчеркнул, что пациенты, которые принимали небольшие дозы аспирина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучшие результаты лечения коронавирусной инфекции. «Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких», — объяснил Мацкеплишвили.

Врачи отметили, что аспирин не действует на сам вирус, однако может улучшать состояние пациента, так как препятствует образованию тромбов. «Все, что мы говорим про аспирин сегодня — для взрослых», — уточнила Малышева и призвала не давать препараты с ацетилсалициловой кислотой детям. Мацкеплишвили заключил, что людям, которые принимают аспирин по назначению доктора, стоит продолжать прием таблеток, а тем, кто хочет начать это делать, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее Малышева рассказала, что из-за вызванной коронавирусом паники медицинская система оказалась перегружена. Она также назвала симптомы, при наличии которых нужно вызывать скорую помощь.

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