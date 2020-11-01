Малышева исключила заражение коронавирусом детей при контакте с Дедом Морозом

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заверила родителей в безопасности контактов детей с Дедом Морозом на праздниках. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» она исключила заражение коронавирусом у ребенка таким способом.

«Я хочу сказать родителям, что они должны чувствовать себя совершенно спокойно», — отметила она. По словам специалиста, доказано, что дети практически не болеют и вообще не умирают от коронавируса.

Малышева подчеркнула, что общение со Снегурочкой или с Дедом Морозом ничем не грозит детям. «У детей очень высокий врожденный иммунитет, а это способность все чужеродные агенты просто уничтожать на уровне слизистых рта и носа», — добавила ведущая.

Она также посоветовала не бояться контактов детей с бабушками и дедушками. «Родителям желаю хорошей встречи Нового года и спокойствия: дети не заражаются, а если заражаются, то переносят его как легкое-легкое ОРЗ», — заключила телеврач.

Ранее Елена Малышева назвала три «суперпродукта» против коронавируса. По словам специалиста, заболевание протекает в более тяжелой форме у людей, испытывающих дефицит витамина D, цинка и селена. Поэтому в списке продукты, являющиеся лидерами по содержанию этих веществ.