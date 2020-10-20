Малышева объяснила влияние самоизоляции на здоровье

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, как самоизоляция влияет на здоровье. В эфире программы «Жить здорово!» она ответила на вопрос, «убивает самоизоляция или нет». Выпуск опубликован на YouTube.

По словам телеврача, при вынужденном постоянном нахождении дома у людей резко снижается иммунитет. Малышева рассказала, что в Финляндии, где была самоизоляция, коронавирусом заразились 8,2 процента детей. При этом в Швеции, граждане которой не уходили на изоляцию, этот показатель был в четыре раза меньше: там были инфицированы только два процента несовершеннолетних. Для улучшения работы иммунной системы соведущий Малышевой Андрей Продеус порекомендовал принимать профилактическую дозу витамина D.

Ведущая констатировала, что самоизоляция приводит к другим проблемам со здоровьем. В частности, обездвиженность повышает риск заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. Малышева подчеркнула, что, по данным Европейского союза кардиологов, на полтора миллиона человек, умерших от коронавируса, приходится 17 миллионов человек, умерших от инфарктов и инсультов. Она также отметила, что самоизоляция повышает на 43 процента риск умереть от инфаркта миокарда.

Телеврач добавила, что, по ее мнению, самоизоляция не спасает от коронавируса, так как люди продолжают заболевать. «Поэтому сегодня мы говорим: вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете. Но гулять, ходить, выходить из дома нужно обязательно», — призвала доктор.

Ранее Малышева перечислила «убийственную для человека» еду. По словам телеврача, для всех, кому по каким-либо причинам назначили антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, опасны петрушка, шпинат и базилик.