Малышева рассказала о лечении коронавируса дома

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о том, как лечить коронавирус в домашних условиях. В Instagram она также объяснила, за какими показателями стоит следить людям, заразившимся COVID-19.

По словам Малышевой, поводами для обращения к врачу могут быть одышка, которая мешает говорить, появляется в состоянии покоя или при легкой нагрузке, а также температура от 38.3 градусов и выше, которая не контролируется препаратами. Кроме того, доктор посоветовала обратиться к врачу, если уровень насыщения крови кислородом составляет менее 94 процентов.

Малышева порекомендовала пить много воды, принимать парацетамол для снижения температуры и витамин D. «Низкий уровень витамина D связан с повышенной смертностью от COVID», — объяснила ведущая. Она отметила, что коронавирус повышает риск тромбоза и порекомендовала тем, кто находится в группе риска, проконсультироваться со специалистом и при необходимости принимать антикоагулянты — препараты, уменьшающие свертываемость крови.

Телеврач подчеркнула, что противовирусные препараты нужно принимать только при назначении врача. Она также добавила, что антибиотики не лечат COVID-19: их назначают только при бактериальных осложнениях.

Ранее Малышева назвала грипп и аллергию болезнями-близнецами коронавируса. Телеврач подчеркнула, что и при гриппе, и при коронавирусе, и при аллергии возможны кашель, насморк и даже потеря обоняния. Ведущая отметила, что повышенная температура бывает как при гриппе, так и при коронавирусе, при аллергии чаще всего она остается нормальной. Также из похожих симптомов она выделила слабость.