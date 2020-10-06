Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой

Учительница русского языка и блогерша Татьяна Гартман разобрала ошибки, которые допускают в устной речи известные российские телеврачи Елена Малышева и Александр Мясников. Результаты показали, что Малышева оказалась грамотнее Мясникова. Выпуск опубликован на YouTube.

Ведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1» со счетом 4:2. В отличие от Мясникова, она правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть». Мясников же правильно употребляет слово «кашлянул» — ударение в нем должно быть на первом слоге.

При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» (в обоих случаях оно должно падать на последний слог) и «томография» (оно должно быть на третьем слоге).

Ранее Гартман уличила телеведущего Ивана Урганта в том, что он регулярно делает ошибки в речи. По ее словам, в телеэфирах Ургант неправильно ставит ударения в словах «баловался», «излечит», «новорожденный», «мусоропровод».